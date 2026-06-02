LGBT「多層次普及知識」＝政府最快於本月擬定基本計劃

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依據《LGBT等性少數者理解增進法》，由政府主導擬定的首份基本計劃案之全貌於1日獲悉。內容提出了將透過學校、社區、家庭、職場，「多層次普及關於多元化的知識」。同日已向自民黨提示並獲得了承了解。最快將於本月中旬召開內閣會議通過。

計劃案針對性少數者展現認識指出：「在國民的理解尚未充分推進的過程中，有部分人群正抱持著生活上的艱難、困惑與不安。」並點出理解無法推廣的理由在於「缺乏將此視為與自身相關之事的當事者意識」。

基於上述現狀，計劃案列出了用以增進理解的具體施策，包含：(1)推進學術研究、(2)準確知識的普及、(3)諮詢體制（諮商機制）的整備等。

政府除了定期掌握國民針對性少數者的意識外，也將推進包含醫學、心理學知見在內的學術研究。同時將製作理解增進法之趣旨與多樣性相關的文宣折頁及研修影片，用以實施宣導活動。

由於性傾向等在成長過程中存在著變動的可能性，因此明記「在針對年輕世代進行普及啟發之際，必須做出符合身心發展的對應」。內容並納入了活用學校心理輔導員等資源，以充實諮詢體制。

施策的實施狀況將每年公布1次，計劃案原則上每3年進行1次檢討與修訂。



進入首相官邸的首相高市早苗。1日攝於東京．永田町

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