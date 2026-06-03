日本男足前往世足賽前集訓地墨西哥＝長友佑都綁必勝頭巾、鎌田大地會合歸隊

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即將出戰世界盃（W杯）美加墨三國聯合主辦大會的日本國家足球隊（日本代表），2日啟程前往作為賽前集訓地的墨西哥蒙特雷（Monterrey）。

成田機場為此舉行了出發慶祝儀式，連續5屆入選世界盃名單的長友佑都（FC東京）頭綁寫有「鬥魂」字樣的日本國旗頭巾登場。總教練森保一則發表抱負表示：「我們將會展現出團結一心、堅韌且具備黏性，直到最後一刻皆勇敢奮戰到底的姿態，希望能打出一場讓大家感受到活力的比賽。」

先前因所屬俱樂部（英超水晶宮）行程而延遲會合的鎌田大地也已歸隊加入。伴隨著聚集在現場的球迷所送上的加油聲，選手們陸續登上了飛機。

連續8屆、第8度出征世界盃的日本隊，在蒙特雷進行調整之後，將移往大會期間的據點——美國田納西州納許維爾（Nashville）。全力備戰14日小組賽F組首戰對陣荷蘭隊的比賽。20日的第2戰對陣突尼西亞隊的比賽則將在蒙特雷舉行。



頭綁寫有「鬥魂」字樣之日本國旗頭巾準備出發的長友佑都（前方）。2日攝於成田機場



準備前往世界盃賽前集訓地墨西哥的日本男足國家隊選手們。中央前方為總教練森保一。2日攝於成田機場



準備前往世界盃賽前集訓地墨西哥的日本男足國家隊選手們。前方右側為總教練森保一。2日攝於成田機場



在世界盃美加墨大會出發慶祝儀式上，拍攝紀念合影的日本代表隊。2日攝於成田機場

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