日本金融機構亦將使用AI「Mythos」＝新增150家企業與組織為對象

Newsfrom Japan

【矽谷時事】美國人工智慧（AI）新興企業Anthropic於2日表明，作為其最先進AI「Claude Mythos」的提供對象，將新追加包含日本在內、超過15個國家的約150家企業與組織。金融大臣片山皋月在接受記者團採訪時表示，日本政府以及部分金融機構已被包含在本次對象當中。

Mythos為Anthropic於4月發表的AI模型，據悉其在發現軟體安全性漏洞的性能上極其高超。由於擔憂遭到網路攻擊惡用，當初僅限定提供給美國IT龍頭等約50家企業與組織。日本政府先前曾向美國要求給予存取權。片山氏評論指出，這能讓日本的金融系統處於最前端以防備威脅，「令人感到非常高興」。

根據了解，本次全新獲得存取權的組織，包含了電力、自來水、通信等基礎建設以及醫療等業界。各組織必須滿足Anthropic的安全要件。根據該公司表示，獲提供Mythos的企業與組織目前已經發現了超過1萬件以上的嚴重脆弱性漏洞。



金融大臣片山皋月。5月21日攝於首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]