薔蜜颱風登陸：和歌山縣發布氾濫特別警報、東海與關東嚴防大雨

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颱風6號（薔蜜）於3日上午4時30分左右在和歌山縣南部登陸，在橫越該縣後，發展為大型颱風並朝向東海的外海往正東方推進。氣象廳與該縣於上午5時35分，針對古座川町與串本町的古座川，發布了警戒等級5的「氾濫特別警報」。古座川町月野瀨（左岸）附近已確認因「河水溢堤」引發氾濫，兩町的部分地區已發布了「緊急安全確保」令。

此「氾濫特別警報」是自5月因應「防災氣象情報」改善制度導入以來，全日本首度發布。該廳的預報課長細見卓也召開記者會呼籲：「生命的危險已迫在眉睫，請務必避難至比目前所在地更安全的地方。」

和歌山縣南部與德島縣南部在凌晨期間、靜岡縣伊豆地方則在清晨發生了「線狀降水帶」。德島縣阿南市的部分地區亦一度被發布了緊急安全確保令。東京都杉並區的善福寺川則於上午7時10分被發布了警戒等級4的「氾濫危險警報」。清晨時分，神奈川、靜岡、三重、和歌山各縣的部分地區亦被發布了大雨、土石流或氾濫危險警報，避難指示接連不斷。

預計6號颱風將經過東海的外海，午後移向關東的外海。在茨城、千葉兩縣，傍晚前恐有發生線狀降水帶的疑慮。氣象廳警告，針對土砂災害、低地浸水、河川水位暴漲、以及暴風與高浪，都有必要進行嚴重警戒。

大型的薔蜜颱風3日上午7時在三重縣志摩市附近的海面上，以每小時45公里的速度向東北東前進。中心氣壓為980百帕，最大風速為每秒25公尺，最大瞬間風速為每秒35公尺。東南側560公里以內與西北側440公里以內為風速每秒15公尺以上的強風域。



氣象廳。位於東京都港區

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