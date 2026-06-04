美提案對日加徵12.5%對等關稅＝因應強制勞動對策不力

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【華盛頓時事】美國貿易代表署（USTR）2日以針對在中國等地因強制勞動所製造品項的進口對策不夠充分為由，公佈了一項對60個國家與地區課徵10至12.5%對等關稅的提案。針對尚未導入禁止進口措施的日本等國，提案了12.5%的稅率。關稅導入的具體時期則並未明示。

受到聯邦最高法院於2月判決對等關稅等為無效的影響，美國政權先前已依據通商法122條對全世界一律導入了10%的關稅。在7月24日該期限迫在眉睫的過程中，自3月起便依據通商法301條持續推進相關調查。

USTR判斷，這60個國家與地區在導入或執行強制勞動產品進口禁止措施上「流於失敗」。針對歐盟（EU）、墨西哥、加拿大等14個國家與地區，因其已導入措施或在貿易協定中做出約定，因而將稅率設定為10%。而包含因新疆維吾爾自治區的強制勞動而被視為問題的中國在內，對其餘國家與地區則提案了12.5%的對等關稅。

針對日本部分，USTR主張其「並未導入因強制勞動所產出之產品的進口禁止措施」。並斷定此舉「為美國的貿易帶來了負擔與限制」。

USTR將於7月6日前，針對關稅調高幅度的妥當性等公開募集意見（公募），並將於同月7日召開公聽會。代表葛林（Jamieson Greer）在聲明中強調：「對於不處置因強制勞動所製造之商品的進口，是無法容忍的。」



美國貿易代表署（USTR）代表葛林。5月6日攝於法國巴黎（AFP時事）

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