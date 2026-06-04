長崎雲仙普賢岳火山噴發滿35年＝當地舉辦儀式祈福

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造成消防團員、報導關係人士等總計43人犧牲的雲仙．普賢岳火山噴發發生至3日已滿35年。在遭受災處長崎縣島原市，市民們從清晨起便在各地為犧牲者祈福。

上午8時30分，在受災住民集體遷居的仁田團地第一公園內，市長古川隆三郎等約50名相關人士，在追悼碑前的獻花台獻上了鮮花。當時身為消防團員的古川市長強調「至今仍未忘記」團員12人犧牲的事實。他並期盼表示：「自然真的在一瞬間就會變成威脅的對象。希望這是一個讓大家思考自身安全的日子。」

在該公園內，以坐鎮指揮火山爆發災害對策、被稱為「鬍子市長」而聞名，並於2025年8月過世的前市長鐘之江管一，其90歲的妻子保子女士亦造訪了現場。她表示懷著「因為先夫受到了大家的支持，抱持著謝意前來感謝」的心情進行了獻花。

火山噴發發生的時刻下午4時8分，在消防團員當時進行警戒的「北上木場農業研修所跡」，伴隨著市公所施放的警報聲，鐘聲同時響徹現場。負責鳴鐘的中學副校長山下譲治（48歲）在當年失去了身為消防團員的父親日出雄先生（當時37歲）。他帶著寂寞的表情透露：「（父親）不在了的（影響）非常大，即便年紀增長也未曾改變。」身為教育者的他並表示：「對於為了從災害中保護自身安全所必要的知識，我們必須好好地傳授下去。」



悼念雲仙．普賢岳火山噴發犧牲者、進行獻花的前島原市長鐘之江管一之妻保子（右）等人。3日上午攝於長崎縣島原市



悼念雲仙．普賢岳火山噴發犧牲者、進行鳴鐘的山下譲治（前方左）。3日下午攝於長崎縣島原市

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