首相高市早苗將於13日起出訪英義法＝首度參加G7峰會

Newsfrom Japan

首相高市早苗已朝向於13至18日之日程出訪歐洲的方向展開協調。其將首度參加在法國東部艾維昂（Evian）召開的先進七大工業國集團領袖峰會（G7峰會）。在此之前，其將造訪英國與義大利，並與兩國首腦舉行會談。此為其自2025年10月就任以來，首度出訪歐洲。政府關係人士於3日透露了此消息。

G7峰會預計於15至17日舉行。會中將針對最先進人工智慧（AI）模型的應處、以及點名去中國化的關鍵礦物供應鏈強韌化展開討論。此外，亦方針將伊朗情勢與俄羅斯侵略烏克蘭納入議題。

在此之前，高市將於14日在倫敦與英國首相斯塔摩（Keir Starmer）會面，15日在羅馬與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行會談。雙方期盼再度共有「歐洲．大西洋與印太地區的安全保障是不可分割」之認識，並打出擴大安保層面合作的設想。日、英、意三國目前正推進次世代戰鬥機的共同開發，預計將在各自的會談中約定取得著實的進展。



迎向臨時內閣會議的首相高市早苗（左起第2人）。3日攝於首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]