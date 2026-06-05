政府制定首都直下地震對策修訂案＝減災目標定為死者數「減半以上」

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針對死者數預估最高達約1萬8000人的首都直下地震，政府於4日獲知所彙整之「緊急對策推進基本計劃」的修訂案內容。其中訂定了在今後10年內，將死者人數以及全毀、燒毀的建築物數量減少至半數以下的目標。該案經內閣會議通過後，預計最快將於本月內對外公布。

此為自2015年以來、時隔許久首度對計劃進行修訂。根據政府於去年12月公布的最新受災預估，一旦發生首都直下地震，全毀與燒毀的建築物將高達約40萬棟。現行的計劃中，將死者數與全毀、燒毀建築物的減災目標設定為「大致減半」，而本次的修訂案則進一步提高為「減半以上」。希望藉此最大程度地減少災害間接致死以及經濟上的損失。

作為佔據全體災情高達7成的火災對策，針對能感應地震搖晃並自動切斷通電的「感震斷路器」，其設置率目標在1都9縣的目標區域內，將從現行的「25%」大幅拉高至「大致全面設置」。而在住宅的耐震化部分，內容亦納入了要將耐震性不足的住宅做到「大致全面消除」。



東京都心的摩天大樓群（資料照片，AFP時事）

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