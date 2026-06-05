名古屋地裁判處共享「AI生成兒童色情圖像」的前教師實刑

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針對7名中小學教職員涉嫌在社群媒體（SNS）上分享偷拍女童照片的事件，其中因涉嫌持有透過生成式AI所製成的女童裸體照片等行為，被控違反《兒童買春與兒童色情禁止法》等罪名的名古屋市立小學前教師、水藤翔太被告（35歲）的判決公判，4日在名古屋地方法院舉行。裁判官松本高明判處其有期徒刑3年6個月（檢方求刑有期徒刑6年）。

本案是針對使用AI進行「性的偽造」之持有行為，適用該法的全日本首例案件。

松本裁判官認定，水藤被告所持有的2名女童裸體照片，是其將女童在學校活動中的照片發送給其他成員後，利用以AI為基礎的圖像編輯網站所製成。法官指出，照片中的面孔與姿勢皆與原始照片相同，「精巧程度足以令人誤信該名女童的裸體確實遭到拍攝」。

根據判決顯示，水藤被告於2023年5月至2025年3月期間，在任職的小學內，將體液潑灑在女童的直笛及營養午餐上，並將偷拍3名正值更衣中女童的影片，分享在由教職員等人加入的群組聊天室「HLT（變態、蘿莉控、教師」當中。同時，亦持有透過生成式AI所製成的2名女童之兒童色情物品。



名古屋地方法院。位於名古屋市中區

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