「飛鳥．藤原宮都」邁向世界遺產＝聯合國教科文組織諮詢機構發出登錄建議

Newsfrom Japan

針對位於商模奈良縣中部的飛鳥時代遺跡群「飛鳥．藤原宮都」，聯合國教育科學文化組織（UNESCO，聯合國教科文組織）的諮詢機構「國際紀念物遺跡會議（ICOMOS，伊科墨斯）」，已向聯合國教科文組織發出了將其登錄為世界文化遺產的建議（勸告）。聯合國教科文組織於6日，在官方網站上發表了此消息。

預計該案將於7月19至29日在韓國釜山召開的世界遺產委員會上獲得正式決定。ICOMOS的建議由上至下共分為「登錄」、「補件說明」、「登錄延期」與「不登錄」4個階段，一旦獲得登錄建議，原則上皆會在委員會上獲得正式通過。

本案若成功登錄，將成為繼2024年「佐渡金山」（新潟縣佐渡市）之後，日本國內第22件文化遺產。若包含自然遺產在內，日本的世界遺產總計將達到27件。

ICOMOS針對構成資產的範圍以及保全手法等進行評估，判斷其「具備妥當性且滿足了評價基準」。並向日本側建議，應針對包含在構成資產內的藤原宮跡全域實施史蹟指定，並針對自古墳中拆卸下來的壁畫保存與放回原址持續展開研究。

「飛鳥．藤原宮都」是由飛鳥宮跡、藤原宮跡、高松塚古墳等、橫跨6至8世紀總計19個資產所構成的遺跡群。據了解其透過兩個宮都的變遷，彰顯出了在東亞古代國家形成期，中央集權體制誕生至今的歷史經緯。



飛鳥宮跡與藤原宮跡周邊的空中攝影照片（空拍圖）。由奈良縣明日香村、橿原市提供（翻攝自世界遺產「飛鳥．藤原」登錄推進協議會官網）



高松塚古墳（奈良縣明日香村）的壁畫「西壁女子群像」（文化廳提供）



飛鳥宮跡。5月29日攝於奈良縣明日香村



藤原宮跡。5月29日攝於奈良縣橿原市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]