補助訪日客流於不公？新幹線補助與設施入館費全免引發反彈

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針對全額補助新幹線車票或免除設施入館料（門票）等由地方自治體推行的訪日客誘客策（觀光引流政策），日本近來接連出現引發「輿論撻伐」的案例。雖然此是希望活絡地域經濟，但日本國內也湧現了「這難道不流於不公嗎」的強烈批判，令地方負責人一臉沉重地表示：「我們只能對施策的主旨進行大刀闊斧且細緻的釐清與說明。」

鹿兒島縣政府於2026年度，以造訪該縣的海外住宿人數遲遲未能回復至新冠疫情前的水準為由，啟動了訪日外國人誘客促進事業。該政策的重頭戲，是針對將縣內住宿與新幹線乘車券綑綁銷售的旅行商品，由縣府「全額補助」自福岡．博多站出發至縣北部的出水站或鹿兒島市的鹿兒島中央站之單程運費（單程約1萬日圓上下）。

雖然此舉是希望廣為周知民眾能從福岡搭乘新幹線造訪鹿兒島，以此吸引來自無飛機直飛航班之國家的訪日客，然而自2月宣布施策起的約1個月內，縣府便接獲了高達約600件的批判投訴，批評「這難道不是在優待外國人嗎」、「不希望政府連國民稅金都用上，只為了求外國人來」。

負責人對此分析指出：「我們其實也有推進日本國內人的回流措施，但往往只有針對訪日客的事業部分被單獨切出來放大。」並表示「希望一邊細緻說明，一邊持續推進國內外的觀光客引流」。

目前日本國內也出現了重新檢視這類訪日客優待施策的實際案例。奈良縣原本自2008年起，便對外國人免除縣立美術館等4個設施的入館料，但已於2024年4月全面廢止。當時因社群媒體（SNS）上出現「只優待外國人太奇怪了」等聲音，山下真知事解釋指出：「許多外國人都是到了窗口才第一次知道免費。這並未起到引流（誘客）的效果，且無法獲得縣民的理解。」

而在島根縣部分，截至2019年度時間點，包含國寶．松江城及縣立美術館等33個設施皆有實施外國人專屬折扣，但自2023年以來，廢止此制度的動向正悄然擴散。過去為了掌握訪日客數而推薦該制度的縣政府等單位，隨著日圓貶值（円安）背景下富裕層訪日人數大增，如今已轉變了方針。部分設施亦考量到實際上接獲「優待外國人」的投訴批判，因而取消了折扣。

不過，目前在訪日客當中極具人氣的足立美術館（安來市）以及石見銀山世界遺產中心（大田市）等11個設施仍舊維持折扣。受到去年大阪．關西萬博（大阪萬博）召開的影響，該縣目前也展開了將連結大阪與縣內的雙層高速巴士運費調降至半價以下（2000日圓）的事業。負責人表示：「未來將會根據利用狀況，來判斷是否繼續實施。」



在車站構內（站區內）行走的旅行客。2025年1月攝於東京都內（AFP時事）

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