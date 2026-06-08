【影片】陸自舉行國內最大規模實彈演習：首度公開「25式高速滑體彈」發射車

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陸上自衛隊7日在靜岡縣的東富士演習場，實施了國內最大規模的實彈演習「富士綜合火力演習（總火演）」。作為可活用於反擊能力（敵基地攻擊能力）的最新兵器、並於3月正式配備於富士駐屯地（同縣）的「25式高速滑體彈」之發射車，在本次演習中首度對大眾公開。

本次演習中總計動用了戰車等約50輛不等的各式車輛、以及約69.5噸的彈藥。演習想定敵軍在離島展開侵略之情境，由無人機展開偵察等，進行了各部隊相互協同的聯合作戰。雖然現場亦進行了90式戰車的演習彈射擊，但最新的10式戰車，則受到4月在大分縣日出生台演習場發生死傷事故的影響，本次在演習中被取消了射擊演練。

前來視察的防衛相小泉進次郎在發表訓示時強調：「確立我國全新的防衛方式，已是迫在眉睫的課題。」【時事通信影像中心】

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