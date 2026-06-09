韓國總統提及與日本締結ACSA之必要性＝因國民情緒目前仍具困難

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【首爾時事】韓國總統李在明8日舉行了因應就職1週年的記者會。針對用以使日韓兩國相互融通燃料與彈藥成為可能的《物品勞務相互提供協定（ACSA）》，李在明透露，其先前已向日本首相高市早苗傳達「雖然在現實上有其必要性，但考量到國民情緒，目前看來仍難以全盤接受」的立場。此舉雖然維持了慎重姿態，但卻是李氏在公開場合上首度提及該協定的必要性。

目前尚不清楚其是在何場首腦會談上向日方傳達此訊息。據悉李氏當時向高市透露：「如果在（韓國國內）談論這種（如ACSA般的）話題的話，是會被痛罵的。希望日方也能理解我們的立場。」

日韓雙方曾於2012年針對ACSA達成幾近簽署合約的階段，但當時因韓國國內批判聲浪強烈而告吹。而基於近來良好的日韓關係，日本側近來再度強烈呼籲締結該協定。韓國國防部長安圭伯上月31日曾發言表示，已與日本防衛相小泉進次郎針對ACSA展開議論。據了解這也是自李政權上台以來，韓國國防當局首度正式承認對此展開議論。



圖說：8日在首爾召開記者會的韓國總統李在明（EPA時事）

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