有識者會議就非核三原則、安保文書修訂等討論＝展現慎重態度

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政府8日在首相官邸召開了用以討論修訂安全保障相關3文書的有識者會議（座長為前駐美大使佐佐江賢一郎）之第2次會議。本次會議以「外交力及防衛力」為主題。會中，曾任自衛隊制服組頂尖首腦（最高長官）的經歷者，主張應針對非核三原則當中的「不運入（不引進核武）」實施重新檢視。此舉雖亦為首相高市早苗的一貫個人主張，但據悉會議中仍由慎重意見佔據優勢。

前統合幕僚長山崎幸二發言指出：「在核威脅正逐步走向現實化的過程中，作為（包含美國核之傘在內的）擴大抑止之一環，該如何因應核抑止，將會成為巨大的論點。」會後其向記者團指出，「現代戰爭正演變成軍事與非軍事之間毫無區別的『軍民融合』之戰」，因而強調有必要進行「使自衛隊與民間能一體化採取行動」的法制整備。

對此，筑波大學教授東野篤子在同意核抑止重要性的同時，則強調指出：「如果要改變非核三原則的話，那可是必須到了為此專門成立一個有識者會議來討論的層級了。絕對不應該草率倉促地推進。」其向記者團透露，會中多數聲音皆認為「不應該將此與3文書的修訂強行綑綁在一起議論」。

根據作為事務局的內閣官房表示，在山崎發表發言後，雖有1人以「當美國表示有其必要時」為前提贊同認為存在重新檢視的餘地；但另一方面，則有3人聯袂唱起了慎重論。會中並無任何有識者明確表態非核三原則「應該堅持」。



接受記者團採訪的前統合幕僚長山崎幸二。8日下午攝於首相官邸



接受記者團採訪的筑波大學教授東野篤子。8日下午攝於首相官邸

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