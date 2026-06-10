皇族數量確保對策最快於10日敲定＝眾參兩院議長將向高市首相提出典範改正要求

Newsfrom Japan

圍繞皇族數量的確保對策，眾參兩院的正副議長將於10日召開與各黨派的全體會議，以彙整出「立法府之總意」案為目標。一旦獲得全體了承認，便計畫於同日之內向首相高市早苗正式提出對《皇室典範》修法展開檢討的正式要求。雖然政府與執政黨急欲在本屆國會會期內完成改正，但在野黨內部針對「收養舊宮家（養子案）」等方案依舊殘留著根深蒂固的異論。目前現狀也很難稱得上已獲得了輿論的充分理解。

正副議長在8日召開的前一次全體會議中，提示了將：(1)女性皇族在結婚後亦保有皇族身分、(2)迎回舊宮家的男系男子作為養子進入皇室——此2案視為「了（可行）」的總意案。承接此舉，參議院野黨第一大黨立憲民主黨（立民）9日在國會內進行了協議，將後續應處全權委任給出席全體會議的前參議院副議長長濱博行。

在立民黨籍議員內，除了針對收養案（養子案）湧現慎重論之外，針對眾議院議長森英介（自民黨出身）日前發言聲稱「若收養的養子誕生出男子之情況下，該男子將具備皇位繼承權」一事，會中接連爆出了「完全無法理解」、「這根本是固執於男系男子（的守舊思維）」等強烈批判。同時，亦有大批聲音要求應針對實現「女性．女系天皇」之可行性同步展開檢討。

長濱氏對記者團強調，將會再度要求針對收養案實施慎重的檢討。他表示「接受10日（各黨派的）意見、進而將『總意』考量進去，才是民主的程序」，以此強烈限制了急欲完成彙整的眾參兩院議長等人。

自民黨在9日的黨內會議中，以全會一致通過了承認該總意案。公明黨亦在同日的黨內會議中，決定大致承認該總意案的內容。此外，包含日本維新會、國民民主黨、中道改革連合、參政黨、Team未來等5個政黨，皆已在8日的全體會議中表明了大致贊同的想望。共產黨等則要求應針對女性．女系天皇展開議論，對該總意案表達了反對。



迎向內閣會議（閣議）的首相高市早苗（右起第2人）等人。9日攝於首相官邸



圍繞皇族數量確保對策之「立法府之總意」案、迎向探討黨內應處協議的立憲民主黨前參議院副議長長濱博行。9日下午攝於國會內

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]