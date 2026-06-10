宇都宮成功捕獲1頭黑熊＝自6日起接連現蹤、研判為同一個體

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9日下午3時45分左右，在宇都宮市東簗瀨的一處民宅內土地中，發現並成功捕獲了1頭黑熊。根據市公所表示，這是在市區成功捕獲黑熊的全市首例。該黑熊被研判與自6日起便在市內反覆現蹤的出沒個體為同一隻，但市公所此後仍將與警察、獵友會通力合作，持續展開為期數日左右的巡邏。

根據市公所表示，本次遭捕獲的黑熊研判為亞洲黑熊的雄性個體，體長約1公尺、體重則高達了約100公斤。具備從栃木縣北部一路誤闖進市區的可能性。9日下午1時30分左右，其被發現闖入了民宅的庭院中，隨後由市內的動物園職員發射了3發麻醉槍，並利用箱籠陷阱將其成功捕獲。

該黑熊自6日上午6時30分左右起，在市內接連引發了密集的目擊通報，甚至曾現蹤於栃木縣廳附近以及繁華商店街。市公所為此自週初星期一的8日起，勒令全市總計94所市立小中學校實施全面停課。9日早晨，在宇都宮大學的校區內亦目擊到了黑熊蹤影，導致全系所實施了緊急停課。



9日在宇都宮市內遭到成功捕獲的黑熊（宇都宮市提供）

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