JR東日本全新夜行特急定名為「Luna Azul」＝將依季節變更營運區間

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JR東日本9日宣布，將自2027年度起投入營運的全新夜行特急列車，其名稱正式定名為「Luna Azul」。該詞在西班牙語中意指「藍色之月」，旨在藉此表現出「頂級上質感」以及「遠離日常的體驗」。

該列車將依據季節來變更營運區間，春季至秋季期間，將在品川－青森之間（經由上越線．羽越線）進行每週2班往返（週2往復）的營運。單程的所要時間（車程）約為12小時30分至15小時左右，乘車定員為125人。冬季期間，則改為在品川－長野原草津口之間，於白晝進行每週6班往返的營運。單程車程約為2小時30分至3小時左右，乘車定員為150人。官方表示，為了讓旅客在短時間內也能享受旅行樂趣，因而特別在冬季改為白晝營運。

列車硬體部分，是將目前常磐線特急所使用的E657系電車1編成（總計10節車廂），全車改裝為綠色車廂（商務艙以上）且僅提供1至4人使用的「全包廂」型態。車內亦將特別整備設置頂級尊榮包廂以及沙龍Lounge。



夜行特急列車「Luna Azul」的意象圖（JR東日本提供）

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