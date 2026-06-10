慶祝「迪士尼海洋」25週年！迪士尼新幹線正式啟程

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JR東日本於10日展開紀念東京迪士尼海洋（千葉縣浦安市）開園25週年的東北．北海道新幹線之啟航。上午6時35分，被活動主題色「禧年藍」給全面染亮（彩繪）的列車自仙台站出發前往東京。該列車將作為直到明年3月上旬為止的期間限定車款，以「隼號（HAYABUSA）」與「山彥號（YAMABIKO）」為中心，在東京－新函館北斗之間每日營運3班左右。

特別塗裝的車體上描繪了米奇老鼠（Mickey Mouse）等經典角色，車內包含窗簾以及枕頭套亦皆為迪士尼特別設計。車內廣播鈴聲則特別使用了25週年的紀念主題曲。

在出發慶祝儀式上，JR東日本的仙台站長佐藤孝致詞表示：「前往迪士尼旅遊之際，請務必利用這台特別的車輛，盡情享受旅程。」Oriental Land的常務執行役員岩瀬大輔亦呼籲道：「期盼大家能感受到25週年的祝祭感，帶著雀躍興奮的心情來到園區。」



為紀念JR東日本之東京迪士尼海洋開園25週年特別塗裝的東北．北海道新幹線，米奇老鼠等人正在出席其出發慶祝儀式。10日上午攝於仙台市青葉區的JR仙台站。



為紀念JR東日本之東京迪士尼海洋開園25週年特別塗裝的東北．北海道新幹線。10日上午攝於仙台市青葉區的JR仙台站。

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