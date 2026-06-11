亞瑟士將「鬼塚虎」獨立子公司化＝加速經營決策、全力強化品牌力

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亞瑟士（ASICS）10日宣布，將於明年1月1日正式將旗下負責運動鞋品牌「鬼塚虎（Onitsuka Tiger）」的事業部門實施分社化（獨立設資）。屆時將從亞瑟士本體等組織中將相關部門剝離，全數集約至持股100%的完全子公司「OT GROUP」（總部設於東京）。透過建立具備高度獨立性的經營體制以圖謀迅速化決策，目標進一步強化品牌力並擴大銷售。

鬼塚虎目前以海外為中心具備極高的人氣，在海外包含日本、中國、歐洲等約160個國家中，總計開拓了約190家店鋪。該品牌揭櫫了中長期將營業額拉高至較現狀增加5成、達到2000億日圓的成長目標。

亞瑟士會長廣田康人在東京都內召開的記者會上解釋，重視時尚設計感的鬼塚虎，與以機能運動導向為中心的亞瑟士，在顧客層以及銷售方法上皆截然不同。在此之上，他強調了分社化的意義指出：「決定讓其獨立，給予更高度的自由去走出屬於自己的獨自道路。」



針對「鬼塚虎（Onitsuka Tiger）」分社化召開記者會的亞瑟士會長廣田康人。10日下午攝於東京都港區



位於東京．銀座的「鬼塚虎」店鋪。10日攝於東京都中央區



展示於「鬼塚虎」店頭的運動鞋。10日攝於東京都中央區

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