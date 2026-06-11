日銀總裁植田和男因感染症住院＝將缺席15、16兩日的金融政策會談

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日本銀行10日宣布，總裁植田和男自9日起，為了治療「肝囊腫感染症」正處於住院狀態。預計住院期間將為2週左右。其將缺席本月15、16兩日所召開的金融政策決定會談（利率會議），預計亦不參加議決。屆時具備投票權的9名政策委員會成員當中，將由其餘8人進行投票。

這也是自1998年《新日本銀行法》施行以來，首度發生央行總裁缺席定例金融政策決定會談的案例。本次會談的議長方針將由副總裁冰見野良三暫時代理，16日的總裁記者會則預計由另一名副總裁內田真一代行。據了解植田總裁在住院期間，仍會透過遠距辦公等方式處理必要的公務。

日銀計畫在該場會談中，將政策利率從現行的0.75%調升至1%，並同步檢討自明年4月起，暫時停止減額購入國債之措施。針對總裁住院，市場上湧現「植田總裁已在3日的演講中鋪平了升息之路，因此預計不會對決定造成影響」（野村證券執行利率策略師岩下真理）等分析見解。



日銀總裁植田和男

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