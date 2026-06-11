前眾議院議長河野洋平逝世享壽89歲＝自民黨溫和鴿派代表人物

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過去曾擔任在野黨時代的自民黨總裁、並歷任外相與眾議院議長等要職的河野洋平，已於8日逝世，享壽89歲。其出身自神奈川縣。關係人士於10日透露了此消息。

其身為黨內「鴿派」的代表格人物，極其重視與以中韓兩國為首之亞洲各國的關係。1993年其在擔任宮澤內閣的官房長官之際，受到舊日本軍從軍慰安婦議題流於政治問題化影響，發表了表露「由衷表達歉意與反省」的「河野談話」。

其作為過去自民黨實力派實權者、前建設相河野一郎的次子，於1937年1月出生。早稻田大學畢業後，曾任職於丸紅飯田（現丸紅）。作為驟逝的一郎之繼承者，於1967年在眾議院舊神奈川3區代表自民黨首度當選。連續當選次數高達14屆。1976年受到洛克希德事件（Lockheed）影響，其因批判自民黨的「金權體質」而選擇離黨，進而結成了「新自由俱樂部」，隨後於1986年重返自民黨。

1993年眾議院選舉自民黨失去政權直後，其就任為第16代自民黨總裁。當自民黨此後扶持社會黨委員長村山富市擔任首相、成功重新奪回政權後，其以副總理兼外相的身分全力輔佐村山。雖然其在1995年的總裁選中以連任為目標，但在派閥拉攏上被橋本龍太郎（已故）遠遠拉開，最終被逼入放棄參選的境地。

其後在小淵、森兩內閣期間其再度出任外相，並於2003年11月就任為第71代眾議院議長。直到2009年7月眾議院解散為止一直擔任議長，在職日數高達2029日，位居歷代第2位。其並未參選2009年的眾議院選舉，正式自政界引退。2011年獲頒桐花大綬章。

2002年時其因慢性病C型肝炎惡化，接受了來自長子、現任眾議院議員河野太郎（自民黨）的活體肝臟移植。



前眾議院議長河野洋平

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