高市首相表明石油穩定供給可維持至2028年3月＝稱替代調度案已有眉目

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首相高市早苗11日在圍繞中東情勢的相關閣僚會議上表明：「我國已確保了可維持至2028年3月底為止的石油穩定供給。」高市首相先前曾表示穩定供應「可維持至明年春天」，本次表態相當於將安全期限往後大幅延長了約1年左右。

首相解釋指出，針對今年7月的原油進口量，目前已確立了可將「全數進口量」全數改為「不經由波斯灣霍爾木茲海峽」的替代採購航線之眉目。新管道中預計將會有來自墨西哥的原油送抵日本，且從美國調達的原油數量，亦預估將達到前年同月比10倍以上的驚人規模。

進一步地，高市首相強調，即便8月以後的替代調度比例僅維持在75%左右，透過彈性活用戰略石油儲備，依舊能夠具備維持穩定供應持續不中斷的能力。

首相另外亦透露：「針對各界持續湧現擔憂聲音的潤滑油部分，目前已成功建立了由主要製造大廠直接販售的體制。」潤滑油被廣泛運用於發動機機油以及金屬切削油等數千種品項當中，由於過往流通管道極其複雜，被認為極易發生供應網斷鏈堵塞。該全新直銷體制已於10日完成建構，方針將全力使其普及至全體相關事業者。

在對資金周轉陷入苦戰的中小企業支援部分，政府亦實施了大幅強化。政府方針自7月起，將會與通常的「安全網保證）」劃分開來，針對提供限額2.8億日圓之公約信用保證制度的適用對象，大舉擴大至建築工事業等總計583個業種，並已於今日正式展開事前諮商的受理。



在中東情勢相關閣僚會議上發表發言的首相高市早苗（右起第2人）。11日下午攝於首相官邸

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