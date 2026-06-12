天皇陛下對皇族數確保策稱「期盼能獲得國民的理解」

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天皇陛下11日在13日起出訪荷蘭、比利時進行正式訪問之前，於皇居．宮殿內召開了記者會。針對「立法府之總意」達成彙整、確保皇族數量的議論正取得推進一事，陛下在表明對制度相關事項克制發表言論的前提下，同時表示：「由衷期盼這能成為一項獲得國民大眾理解的成果。」

針對日本與兩國之間的關係，陛下提及：「在擁有漫長友好歷史的同時，我們亦絕不能忘記過去曾有過一段苦難的時期。」立足於第二次世界大戰期間因日本軍引發的荷蘭人集中營拘禁歷史，陛下表示：「希望能對至今仍持續承受當年痛苦的人們致以深切的心意。」並指出：「在將和平的珍貴再度銘刻於心的同時，期盼能無比珍視與兩國大眾之間的交流。」

陛下並將過去與兩國王室以家族為單位，反覆深化交流一事點名納入考量，發表抱負指出：「在與王室各位溫存舊交的同時，若能藉此成為讓我國與兩國人民之間的交流、相互理解以及友好關係進一步深化的契機，將是十分萬幸的事。」



在前往荷蘭與比利時進行公式訪問之前，召開記者會的天皇陛下。11日下午攝於皇居．宮殿「石橋之間」（代表攝影）

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