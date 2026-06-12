皇室典範改正案正式著手擬定＝最快本月下旬提交國會

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受到皇族數量確保對策相關之「立法府之總意」達成彙整的影響，政府正式著手展開了《皇室典範》修法法案的條文擬定與策定。方針在向眾參兩院正副議長報告條文骨幹後，於與朝野全體會議上對法案要綱進行說明。計畫最快於本月下旬提交國會，以在會期之內達成成立為目標。

官房長官木原稔在11日的記者會上強調：「將會確實承接國會的彙整成果，即刻投入法案的作成工作。」對此，自民黨參議院國會對策委員長磯崎仁彥向記者團透露：「法案的提交據聞將會落在6月下旬。」

該總意案將：女性皇族在結婚後亦保有皇族身分之方案、以及迎回舊宮家的男系男子作為養子進入皇室之方案視為「了（可行）」，並要求政府進行法制化。針對收養子一案，會中列舉了：(1)養子的年齡、(2)養親的範圍、(3)收養關係建立的具體程序、(4)養子不具備皇位繼承資格——等4個核心要點，要求政府實施審慎的制度設計。



召開記者會的官房長官木原稔。11日上午攝於首相官邸



迎向會談的自民黨參議院國對委員長磯崎仁彦（右）與立憲民主黨國對委員長齋藤嘉隆。11日下午攝於國會內

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