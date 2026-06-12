日本足球隊長遠藤航因傷缺席世界盃＝震撼宣布自國家隊引退

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【美國田納西州納許維爾時事】日本足球協會（JFA）11日宣布，日本國家隊隊長遠藤航（33歲，現效力於英超利物浦）因傷勢影響，將缺席本次的北美中美3國聯合舉辦的世界盃足球賽。由於14日即將迎來與荷蘭隊的小組賽F組首戰，在迫在眉睫之際，遠藤航迎來了無奈離隊的命運。

本屆賽事本是遠藤航連續3屆入選世界盃名單，原應成為其職業生涯集大成的終極舞台。然而，他今日透過自身的社群媒體表明：「將以本次的國家隊後，正式從國家隊引退。」

遠藤航是在今年2月時傷及左腳。此後為了進軍世界盃而接受了手術，但在5月31日作為復出戰對陣冰島隊的比賽中，再度傷及同一部位。根據日本足協技術委員長山本昌邦透露，遠藤航依據本人的意志，並未在隊友面前進行告別講話，便於11日清晨默默離開了球隊。他透過山本技術委員長留下了評語表示：「由衷祈願大家能夠在賽事中留下最好的結果。」此後，日本國家隊的新任隊長將由板倉滉（現效力於阿賈克斯）接任。



職業足球選手遠藤航。



接受採訪的日本足協技術委員長山本昌邦。11日攝於美國納許維爾

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