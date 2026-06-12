JAXA宣布H3火箭6號機發射成功＝自第2度失敗僅時隔半年

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宇宙航空研究開發機構（JAXA）於12日上午9時53分，在鹿兒島縣的種子島宇宙中心成功發射了H3火箭6號機。火箭在發射約15分鐘後，精準到達了高度約580公里的預定軌道，官方宣告本次發射取得圓滿成功。

此舉距離去年12月的發射失敗僅過去了約半年時間。本次發射同時兼具了「不使用固體推進器」的低成本型測試飛行任務，成為了JAXA回復國際信任、邁向全面進軍衛星發射市場的重要里程碑與節點。

本次的6號機並未搭載商業實用衛星，而是搭載了用以確認性能的零組件，以及由大學等機構所研發的6顆小型衛星。在此之後，火箭將會依序將這6顆小型衛星實施分離。

H3火箭是由JAXA與三菱重工業自2014年起攜手展開研發的2段式液體燃料火箭。被定位為日本在不仰賴外國的前提下、用以運送衛星或物資的確保「自主航太發射能力」之核心基幹火箭。該火箭的第一段導入了新型液體燃料引擎以提升運載能力；另一方面，則藉由大幅削減零部件數量、以及積極採用民用零部件，從而達成了較先代H2A火箭大幅降低成本的成果。

H3火箭於2023年的初號機發射時，曾因第二段引擎發生故障而宣告失敗。雖然此後從隔年的2號機起接連完成了連續5台機體的成功發射，但在去年12月的8號機發射時，再度遭遇失敗。

在經過徹底的調查後，發現直接原因在於衛星搭載部分的零部件存在瑕疵，導致在飛行途中受到衝擊而發生破壞。JAXA為此針對該零部件實施了補修等對策調整，終於在短期之內成功迎來了再度重啟發射。

自研發當初起便意圖切入全球衛星發射市場的H3火箭，依據衛星的重量以及投入軌道的不同，共具備能力與成本相異的三種形態。過往已成功發射過配備2具液體引擎與2支固體輔助火箭的「22形態」，以及發射能力達到最大、配備4支固體輔助火箭的「24形態」。

而今日成功發射的6號機，則是僅使用3具液體引擎的「30形態」，屬於全系列中最簡約且最廉價的構成。雖然該形態的發射能力在系列中最小，但對於政府衛星中佔據多數、重量在4公噸左右的地球觀測衛星而言已是必要且充分。預估一旦進入常態化量產操作，將能近乎完全實現當初所設定的「將H2A發射成本砍半」之核心目標。