大相撲時隔許久再度於巴黎舉辦公演＝獲取新粉絲之絕佳場域

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【巴黎時事】大相撲的巴黎公演於13日正式揭開序幕。這是在巴黎自1995年以來、時隔31年歷來第3度舉辦。此活動為繼去年10月的倫敦公演之後再度移師海外，預計將持續進行至14日為止。

大相撲終於再度重返巴黎街頭。在會場的入口處，高高豎立著寫有力士四股名的「大相撲幟旗」。在2024年夏天作為巴黎奧運體操等項目比賽會場的體育館內，如今被正式搭建起了純正的土俵，整體氛圍搖身一變，散發出極具日本風情的雄渾氣息。

上一次在巴黎舉辦大相撲公演時，正值以熱愛相撲著稱的希拉克（Jacques Chirac）總統在任期間。而本次的公演，亦與當年有著緊密的連結。本次活動的發起人大衛．羅斯柴爾德（David de Rothschild），曾在1995年親臨現場目睹當年的公演，並透露自己當時對「相撲一見鍾情」。此後其花費長達約10年的漫長光陰，如今終於促成了本次公演的實現。在過去這1年半的時間裡，他更無數次親自飛往日本進行洽談，充滿熱情地表示：「就是想（向法國大眾）展示最正宗的大相撲。希望能夠在最大程度上，將所有最細緻的環節都給精準重現出來。」

在本次公演正式開幕前，巴黎市內便陸續舉辦了多場有力士親自出席的推廣活動，迎來大盛況。對此，橫綱大之里表示：「由衷希望（能藉由這次機會），讓法國民眾未來也能親自來到日本正宗的兩國國技館看球觀賽。」在法國國內，民眾對於日本及其傳統文化的關注度向來極高。本次大相撲巴黎公演，預料也將成為獲取全新外國粉絲的絕佳場域。



大相撲巴黎公演的會場入口處，高高豎立著寫有力士四股名的「大相撲幟旗」。13日攝於巴黎

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