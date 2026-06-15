日英強化能源安保：領袖會談確認將在下一代戰機等項目密切聯手合作

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【倫敦時事】首相高市早苗於14日（日本時間同日），與英國首相施凱爾（Keir Starmer）在倫敦的首相官邸舉行了領袖會談。受到當前中東情勢混亂的衝擊，兩國領袖在會中確認了將進一步強化包含石油與能源穩定供應在內的經濟安全保障。同時，針對由日本、英國、義大利3國共同攜手推進的次世代戰機共同研發專案，雙方亦達成了一致共識，方針將會持續深化彼此的協同合作。

施凱爾首相在會談中強調指出：「對於在投資、能源等領域，能夠擁有共同商討未來兩國發展佈局的機會，感到非常高興。」高市首相亦回應表示：「期盼能針對經濟安保、防衛國防以及尖端技術等核心議題交換意見。」兩國首相隨後將中國日前對日本實施的稀土出口管制給納入擬定考量，在促成重要礦物供應鏈擴大與多樣化等項目上，達成了一致的聯手推進共識。

會談結束後，兩國首相特別邀請了英日兩國的企業界重要關係人士，共同舉辦了「商業圓桌會議」。藉此謀求雙向擴大投資等經濟層面的關係強化。在最先端半導體領域方面，以在全日本達成量產化為建廠目標的「帝國半導體（Rapidus，總部設於東京）」，今日正式與英國公設官方機構簽署了在研究開發（R&D）全面協同合作的備忘錄（MOU）。此外，針對英國目前正極力推動的離岸風力發電專案等潔淨能源領域，未來預估亦將大舉獲得來自日本側的巨額資本投資。

針對當前波斯灣的地緣變局，兩國首相再度共有正確認識，強調美國與伊朗之間具備「早期停戰」的絕對必要性。同時，雙方亦針對為了確保全球原油輸送之核心要衝——荷姆茲海峽的航行安全，正式達成了密切協同的聯手應處共識。

在中國近年持續在印太區域強化其霸權主義式舉動的背景下，高市首相在會中向英方詳實說明了其先前所推出之「自由開放的印度太平洋（FOIP）」戰略構想的最新進化版內容。期盼藉此獲得施凱爾首相的全面贊同。

兩國首相在會中再次確認了「歐洲．大西洋」與「印度太平洋」的兩大安全保障防線，現如今已處於「密接不可分（環環相扣、生命共同體）」的依存關係。同時，研判雙方亦針對對遭受俄羅斯軍事侵略的烏克蘭持續給予堅實援助一事，進行了再度確認。

高市首相在出席該場領袖會談之前，率先造訪了位於倫敦市中心的西敏寺（Westminster Abbey），並親自向用以慰靈在第一次世界大戰中不幸戰死之英國人兵士的「無名戰士之墓」進行了獻花致哀。



在領袖會談上正式握手的首相高市早苗（左）與英國首相施凱爾。14日攝於倫敦的首相官邸



受到英國首相施凱爾（左）親自出面迎接的首相高市早苗。14日攝於倫敦的首相官邸



抵達倫敦郊區機場的首相高市早苗（右）。左為官房副長官佐藤啟。13日拍攝



造訪西敏寺、親自向無名戰士之墓進行獻花致哀的首相高市早苗（左深處）。14日攝於倫敦（代表攝影．時事）

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