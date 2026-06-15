高市首相歡迎美伊達成停戰協議＝「邁向平息變局的巨大一步」

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針對美國與伊朗正式達成停戰的合意，首相高市早苗15日在社群媒體X（舊稱Twitter）上表明立場強調：「將此視為邁向事態平息的巨大一步，對此表達強烈的歡迎。」在此基礎上，高市首相進一步記述指出：「由衷強烈期待該備忘錄未來能夠獲得著實的實施，進而使荷姆茲海峽的自由與安全航行在現實中獲得確保，並期盼最終的合意能夠一日也提早實現。」

高市首相針對該協議指出：「這是當事國皆以體現外交式解決為導向、並進行了堅韌不拔之談判談判後所帶來的成果。」同時亦在貼文中寫道：「對於直至今日在背後扮演居中調停角色、付出莫大付出的相關各國，我方致以高度的評價。」

外相茂木敏充隨後亦發表了正式談話，強調指出：「我國未來將會在與國際社會實施緊密攜手的同時，為了實現整個中東地域整體的和平與穩定，而持續重疊、傾注一切的外交努力。」

官房長官木原稔在15日的記者會上，被媒體記者問及未來是否具備將自衛隊派遣至荷姆茲海峽之可能性時，對此則僅語帶保留地回應表示：「目前為止尚未有任何定案。」



抵達義大利羅馬郊區李奧納多．達文西國際機場的首相高市早苗。14日下午拍攝

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