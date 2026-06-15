東京股市首度衝破6萬9000日圓大關＝受美伊全面停戰協議刺激

Newsfrom Japan

15日上午的東京株式市場，日經平均股價在交易時間內一度上漲超過3600日圓。此舉刷新了交易時間內的史上最高價，並首次站上6萬9000日圓台。受到美國與伊朗達成終止戰鬥協議的消息傳播影響，市場看好中東情勢緊張緩和而引發買盤，呈現全面上漲。上午的收盤價大漲3573日圓60錢，收在6萬9593日圓64錢。

美國總統川普於14日傍晚（日本時間15日早晨）在社群媒體上宣布，與伊朗之間終結戰鬥的協議已經成立。由於各界期待此前作為世界經濟前景最大風險要因的中東情勢混亂將走向平息，引發廣泛銘柄獲得買盤湧入。同時，原油期貨物價亦急劇下跌，對於能源依賴進口的日本經濟復甦以及企業成本降低的期待，皆帶動了投資人心理的改善。

在至今為止的股市上漲進程中，買盤往往集中在人工智慧（AI）與半導體相關領域；但大型證券公司指出：「由於看好原油輸送要衝霍爾木茲海峽的航行將走向正常化、原油價格將會回穩，買盤也大舉擴散到了AI以外的廣泛業界。」



日經平均股價在交易時間內一舉刷新歷史最高價、首次衝上6萬9000日圓大關，電子大螢幕上顯示著數字。15日上午攝於東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]