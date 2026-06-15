兩陛下於荷蘭與國王夫妻觀看世足賽＝於社群媒體上公開照片

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【阿姆斯特丹時事】正在荷蘭進行正式訪問的天皇、皇后兩陛下，於14日夜晚（日本時間15日清晨），與荷蘭國王威廉．亞歷山大（Willem-Alexander）夫妻一同透過電視觀看了世界盃足球賽的日本對陣荷蘭之戰。荷蘭王室隨後在官方社群平台Instagram（IG）上公開了現場活動照片。

公開的照片總計有2張：一張是兩陛下與國王夫妻各自在脖子上披著兩國國家代表隊的應援毛巾、展現燦爛笑容並肩排列的溫馨模樣；另一張則是天皇陛下與荷蘭國王的兩人親密合照。貼文中以荷蘭語及日本語雙語並陳記述著「運動能深化彼此的連繫！」等字句，宮内廳隨後亦在自家的官方帳號上同步投稿了同樣的內容。

根據宮内廳表示，本次觀賽是由荷蘭王室側主動提出提案而促成。根據了解，國王夫妻親自造訪了兩陛下目前所下榻的「舊羅宮城堡」，在雙方共進完晚餐之後，便一同移步至電視前觀看了這場世紀對決。



天皇、皇后兩陛下與威廉．亞歷山大國王夫妻，正一同透過電視觀看世界盃足球賽的日本對陣荷蘭之戰。14日攝於阿珀爾多倫（荷蘭王室提供．時事）



天皇陛下與威廉．亞歷山大國王，正一同透過電視觀看世界盃足球賽的日本對陣荷蘭之戰。14日攝於阿珀爾多倫（荷蘭提供．時事）

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