巨人前總教練阿部涉毆打長女案獲不起訴＝聲明稱「一切過錯皆在我」

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關於職棒巨人隊前總教練阿部慎之助（47歲）因涉嫌在東京都澀谷區的自家住宅內對長女施暴，而被警視廳依暴行容疑函送一案，東京地檢署15日對其做出了不起訴的決定。地檢署表示，此決定是「立足於暴行態樣以及犯行後的狀況等相關證據內容」所做出。

阿部的代理人律師於同日發表了阿部的聲明，其中表示：「一切的過錯皆在我。心中只有滿滿的後悔之念。」

阿部是在上個月25日，因涉嫌在自宅內揪住長女（18歲）的衣領附近、並將其推倒等施暴舉動而遭到現行犯逮捕，並於隔日26日的深夜被釋放。同日，他在東京都內召開記者會，宣布辭去總教練職務。警視廳隨後於本月9日將案件函送地檢署。

根據球團側表示，阿部當時是在試圖阻止姐妹吵架之際，因不滿遭到長女頂嘴而感到憤怒。長女本身並未受傷，跟據了解是因為在諮詢對話型AI（人工智慧）「ChatGPT」後，獲得了前往兒少保護發展中心通報的建議，而在通報後，警視廳澀谷署的員警便隨即趕赴其住宅應處。



因涉嫌對長女施暴遭到逮捕、在獲得釋放後召開記者會的職棒巨人隊前總教練阿部慎之助。5月26日攝於東京都千代田區

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