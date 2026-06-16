日義領袖會談：推進下一代戰機研發、強化經濟安保聯手合作

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【羅馬時事】正在歐洲訪問的首相高市早苗，於15日上午（日本時間同日下午）與義大利首相梅洛尼（Giorgia Meloni）在羅馬舉行了領袖會談。雙方就推進英國、日本、義大利3國共同開發下一代戰機的「全球防空作戰計畫（GCAP）」達成一致。同時，亦提出在包含擴大稀土等重要礦物供應鏈在內的經濟安全保障領域強化合作。

會談後，兩國領袖共同出席了共同記者發表會。高市就GCAP強調「將為了加速化而進行聯手」，並對簽署旨在使供應鏈強韌化的備忘錄表示「歡迎」。

梅洛尼表示：「義大利與日本是戰略夥伴。與早苗就諸多主題進行了意見交換。」

高市方針在15日於法國東部埃維昂（Evian）開幕的七大工業國領袖會議（G7峰會）上，提起重要礦物的共同備蓄構想。在峰會召開前，其與梅洛尼對齊了認識。雙方亦確認了在宇宙開發等先端科學技術研究領域的合作，並發表了共同聲明等。

圍繞地域情勢，雙方亦交換了意見。立足於美國與伊朗就終結戰鬥之備忘錄達成協議，兩國領袖約定將為了確保荷姆茲海峽的航行自由而展開合作。



在日義領袖會談結束後，共同召開記者發表會的首相高市早苗（左）與義大利首相梅洛尼。15日攝於羅馬（AFP時事）



在日義領袖會談上正式握手的首相高市早苗（左）與義大利總理梅洛尼。15日攝於羅馬（內閣廣報室提供．時事）

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