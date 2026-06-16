日銀決定升息至1%＝達時隔31年來水準、因應物價超預期上漲風險

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日本銀行於16日接續前一日召開了貨幣政策會議，以贊成多數決議將基準利率由現行的「0.75%左右」調升至「1%左右」。創下了自1995年9月以來、時隔約31年的高水準，並將自17日起正式適用。受到中東情勢引發原油高漲的衝擊，物價存在超預期上漲的風險，日銀因而踏出了自去年12月以來、時隔4次會議的升息步伐。

日銀正朝向貨幣政策正常化推進階段性的升息，若自2024年3月解除負利率政策算起，本次已是第5次升息。隨著利率正式脫離0%字頭，預料未來將透過存款以及住宅貸款（房貸）的利率上升等管道，對家庭經濟帶來廣泛的影響。

因治療肝囊腫感染症而正住院中的總裁植田和男缺席了本次會合。在總裁不在的情況下決定政策變更是極其罕見的舉動，表決是由留守的其餘8名政策委員進行。審議委員淺田統一郎以「相較於物價超預期上漲，生產與僱用超預期下滑的風險更大」為由投下反對票，其餘7人則表示贊成。副總裁內田真一將代替植田和男，於16日下午召開記者會。

在本次會合中，日銀亦針對作為金融正常化一環所實施的國債購入減額進行了中間評估。為了避免債券市場走向不穩定，決議自明年4月以後停止階段性的減額，並維持月均2兆日圓的購入步調。



為了出席貨幣政策會議而進入日銀總行的副總裁冰見野良三。16日上午攝於東京都中央區（代表攝影）

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