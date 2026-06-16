法國G7峰會開幕：就何姆茲海峽開放展開聯手合作

Newsfrom Japan

【法國埃維昂時事】在法國東部的療養勝地埃維昂，15日夜晚（日本時間16日凌晨），先進7國領袖會議（G7峰會）展開了為期3天的日程並正式開幕。受到美國與伊朗簽署終結戰鬥備忘錄的影響，各國領袖正摸索在確保原油輸送要衝——荷姆茲海峽的航行安全上展開聯手。為了消除全球性的物價高漲，當前正處於考驗G7領導力的局面。

美國總統川普、以及首度參加峰會的首相高市早苗等G7領袖，出席了首日的工作晚餐會（Working Dinner），就伊朗情勢等國際主要課題交換了意見。川普說明了與伊朗之間的談判狀況，研判歐洲各國領袖亦展現了在荷姆茲海峽的清除水雷活動等方面派遣艦艇實施協助的姿態。會議亦確認了具備阻止伊朗開發核武之必要性的認識。

法國總統馬克宏在開幕前夕透露，法國、英國、義大利、荷蘭的艦船目前正於荷姆茲海峽的周邊海域待命，並強調了為了海峽開放將做好採取「盡可能措施」的準備。日本亦方針在審視情勢的同時齊步並進。

高市首相提案了由G7各國整備稀土等重要礦物的儲備制度並相互連帶的「共同備蓄連帶構想」。此外，亦說明了圍繞中國正強化覇權主義式舉動的印度太平洋情勢之日本立場。根據日本外務省表示，各國領袖一致同意將聯手應處各項課題。



出席G7峰會晚餐會的（右下起順時針方向）高市首相、歐盟（EU）執行委員長馮德萊恩、歐盟理事會主席（大統領）高斯塔、德國首相梅爾茨、英國首相施凱爾、美國總統川普、法國總統馬克宏、加拿大首相卡尼、義大利總理梅洛尼。15日攝於法國東部埃維昂（代表攝影．時事）



在先進7國首腦會議（G7峰會）開幕前夕進行巡邏的警察官。10日攝於法國．埃維昂（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]