夏普推出首款智慧手錶＝正式進軍穿戴式裝置事業

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夏普16日宣布，將於7月9日發售該公司旗下首款智慧手錶與智慧戒指，正式進軍穿戴式裝置事業。其特徵為僅需配戴即可掌握攝取卡路里與心率等數據，讓健康管理變得簡單。

相較於已趨於飽和的智慧型手機市場，穿戴式裝置市場被認為具備較大的成長空間，該公司方針將其打造為全新的收益支柱。通信事業本部長中江優晃在16日的發表會上表示：「透過夏普的加入，將能開拓出全新的需求。」

本次發售的產品共有手錶型的「Karada Mate Watch」與戒指型的「Karada Mate Ring）」2種類。手錶型能透過體內水分的移動與糖分的變化自動測定攝取卡路里，並能檢視體內的水分狀態。戒指型則搭載了心拍、血中氧氣用等4個高精度感測器，能計測睡眠狀態等數據。兩款產品皆推出金色與銀色2色，參考價格分別為5萬9400日圓與4萬1800日圓。



夏普將於7月9日發售的智慧手錶「Karada Mate Watch」銀色款（該公司提供）



夏普將於7月9日發售的智慧戒指「Karada Mate Ring」金色款（該公司提供）

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