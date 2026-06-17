立民黨古賀的「自衛隊發言」掀波＝聲稱「經濟困難的孩子才會去」

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立憲民主黨參議員古賀千景發言聲稱選擇自衛隊的志願理由是因為經濟上的因素，正持續擴大波瀾。雖然其在發言後隨即撤回並謝罪，但執政與在野黨依舊接連湧現批判。立民黨16日對古賀進行了嚴厲警告。

該發言出現在15日的參院決算委員會上。曾任小學教師的古賀在針對面向兒童、學生解說自衛隊活動等內容的冊子《一目瞭然！日本的防衛》進行質問時，闡述了其個人觀點聲稱：「經濟上困難的孩子們會去自衛隊。富裕的孩子們則不會成為（自衛官）。」其當場遭到了防衛相小泉進次郎的抗議，隨後她並陳謝表示「非常抱歉」。

小泉進次郎在16日的記者會上再度批判指出：「這等同於是對懷抱志向志願成為自衛官的人士的褻瀆。」朝野兩黨亦接連傳出嚴厲的聲音，自民黨幹事長代行萩生田光一表示：「令人懷疑自己的耳朵。這是很無禮的發言。」國民民主黨代表玉木雄一郎則批評：「這是對自衛隊員及其家屬的侮辱。」



立憲民主黨參議員古賀千景

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