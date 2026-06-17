G7領袖將就荷姆茲海峽重開合作＝在關鍵礦物與烏克蘭援助上緊密協力

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【法國埃維昂時事】在法國東部埃維昂召開的七大工業國領袖峰會（G7峰會），於最後一天的17日，正式對外發表了圍繞地緣政治學課題的領袖聲明。各國領袖在聲明中對美國與伊朗達成終結戰鬥之協議表達歡迎。並針對為了使實際上遭到封鎖的全球原油輸送要衝——荷姆茲海峽能邁向安全的通航重開，達成了一致的聯手合作共識。大會亦採納包含確保稀土等重要礦物等複數個分門別類的專門領域聲明。本次峰會隨後在結束為期3天的日程後，正式宣告閉幕。

本次峰會由首相高市早苗首度參加。去年在加拿大峰會上因中途退席而引發波瀾的美國總統川普，本次順利應對完成了各場會議，使G7的團結態勢得以維持。

17日當天，各方針對修正世界經濟的不均衡展開了討議（研討）。此外，亦在工作午餐會上，圍繞人工智慧（AI）等核心議題交換了意見。

川普此前雖與不願支援對伊朗軍事作戰的歐洲各國領袖處於對立。然而，本次發表的領袖聲明中則明記指出，由英法兩國主導且正持續推進準備工作的商船保護與清除水雷相關活動將「扮演重要角色」。藉此對外展現了G7將為了打開對世界經濟造成惡劣影響的局勢，而共同齊心協力的姿態。

聲明中指出，不被課予限制與通航費用的自由航行是「國際貿易的基礎」。在此基礎上，對外呼籲「絕不容許伊朗保有核武器」。大會亦推出了為了使能源供應對荷姆茲海峽的依存度有所低下，將加速輸送路線的多樣化，並擴大蓄積儲備物資的方針。

除此之外，G7領袖對俄羅斯持續侵略的烏克蘭表明了「動搖不移的支援」。聲明指出，從這幾個月的戰況來看烏克蘭軍正持續展開反攻，因而推出了將提供防空能力、長距離攻擊能力，以及對俄羅斯實施追加制裁等措施。

關於印度太平洋情勢的部分，將把持續強化覇權主義式舉動的中國給納入擬定考量，強調了「基於法律支配之自由開放的印度太平洋」的絕對重要性。並表明「反對任何在東海、南海以及台灣海峽，試圖透過武力或威壓進行片面改變現狀的嘗試」。同時，針對北韓的核武與飛彈計畫表明了深刻的憂慮，並要求早期解決綁架問題。



出席包含受邀國在內之G7峰會研討會議的首相高市早苗。16日攝於法國東部埃維昂（代表攝影．時事）



在G7峰會上出席包含受邀國在內之討議的各國領袖等人。16日攝於法國東部埃維昂（代表攝影．時事）

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