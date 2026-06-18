高市G7記者會：就自衛隊派遣表明會「審視情勢」、並歡迎美伊協議

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【法國埃維昂時事】首相高市早苗於17日下午（日本時間同日深夜），在結束出席七大工業國領袖峰會（G7峰會）等歐洲訪問的全部日程後，於法國東部的阿爾尚（Archamps）出席了國際記者會。受到美國與伊朗達成終結戰鬥協議的影響，高市首相對此表達歡迎：「肯定邁向和平的努力。」圍繞向荷姆茲海峽派遣自衛隊一事，高市指出「目前沒有任何決定下來的事項」，但也強調「將審視美伊之間的協議、以及隨之而來的實際情勢」。

關於首度參加的峰會成果，高市首相說明在能量安全保障上「成功發信了明確且一致的訊息」。

首相亦提及圍繞食品消費稅減稅、由跨黨派組成的「社會保障國民會議」之議論，要求「期盼能確保迅速性與充分性」。在此之上表示：「將關注最終彙整的議論。」

針對與日本維新之會的聯合執政聯盟，協議中包含削減眾議院議員定數等內容，高市首相明言表示「期盼真摯地加以實現」。被問及國民民主黨加入連立一事時，其則表示「若無政治的穩定，那不論是強而有力的經濟政策、抑或是強而有力的外交與安全保障都無法推進」，為其留下了伏筆。



結束歐洲訪問全部日程、出席國外記者會的首相高市早苗。17日攝於法國東部阿爾尚



出席G7峰會討議的首相高市早苗。16日攝於法國東部埃維昂（代表攝影．時事）



在結束出席G7峰會等歐洲訪問全部日程後，出席國際記者會的首相高市早苗。17日攝於法國東部阿爾尚

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