【影片】日產發表新型「KICKS」：支撐事業基盤的核心車款

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日產汽車17日於東京都內首度公開了第2代的全新精巧型SUV（運動型多目的車）「KICKS」。該車種被公司定位為「支撐事業基盤的核心車款」。其搭載了作為第3代的獨自混合動力技術「e-POWER」，提升了油耗表現與靜肅性。

新型車款是時隔6年的全面大改款。外觀上運用了以美式足球頭盔及球鞋鞋底為靈感的設計等，打造出融入玩心的個性化外觀。希望提升國內人氣極高的精巧型SUV市場當中的存在感。

車型展開了前輪驅動與四輪驅動版本。前輪驅動車將具備最高輸出143馬力、最大扭力315Nm發揮性能的馬達，與發電專用的1.4公升引擎相結合。四輪驅動車則在後輪配備最高輸出68馬力、最大扭力104Nm的馬達，並採用了電動四輪控制技術「e-4ORCE」。

生產將由神奈川縣的追濱工廠負責。價格自299萬9700日圓（含稅）起。【時事通信社】

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