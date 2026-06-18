川普G7記者會：稱日本拒絕參與伊朗作戰、高市首相是「我第一名的粉絲」

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【法國埃維昂時事】美國總統川普17日表示，曾向日本打探是否參加對伊朗的軍事作戰，但日本以「不想參與」為由拒絕。該言論是在召開於法國東部埃維昂的七大工業國領袖峰會（G7峰會）閉幕記者會上所透露。

川普在記者會上透露，曾詢問首相高市早苗「是否想參與一點」，但日本側給出了不想參與的回覆，其隨後亦表示自己並未強烈施加壓力。其亦指出：「在戰鬥持續進行的最當中，（日本）並不想涉入其中。」

當被問及是否曾要求G7諸國派遣軍隊時，川普表示「並不需要」。在此之上，其一邊流露出不滿一邊表示：「戰鬥期間明明不期望（涉入），現在大家卻又都想參與了。感到有一點失望。」G7在17日對外發表的圍繞地緣政治學課題的領袖聲明當中，已就為了使原油輸送要衝——荷姆茲海峽能邁向安全的通航重開展開聯手一事達成了一致。

高市首相17日針對向荷姆茲海峽派遣自衛隊一事，僅止於表示「將審視美伊之間的協議、以及隨之而來的實際情勢」。

此外，川普在記者會上就高市首相其人則強調指出：「她是我第一名的粉絲。」並評價表示「她工作做得非常出色」。



17日於法國東部埃維昂召開記者會的美國總統川普（AFP時事）

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