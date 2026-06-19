警察廳統計2025年山岳遭難者創歷史新高＝訪日客亦有所增加

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根據警察廳18日的彙整得知，去年全國發生的山難人數為3623人（較前年增加266人），創下了保有統計數據的1961年以後的歷史最多紀錄。件數則為3122件（較前年增加176件），為過去以來第2高。死者與失蹤者總計為332人（較前年增加32人）。在訪日客方面，不論是件數或人數皆刷新了2018年以來的最高紀錄。

遭難者較多的山域包括秩父山系（171人）、丹澤山群（168人）、高尾山系（106人）等。富士山因導入了登山管制等措施，較前年減少34人，降至49人。若依都道府縣別來看，以長野縣的392人為最多，北海道250人、山梨縣219人緊隨其後。

遭難者當中有將近半數為60歲以上群體，其中以70歲以上的749人為最多。在死者與失蹤者當中，60歲以上群體佔據了約3分之2，顯現出因體力面等因素導致受害程度擴大的傾向。此外，有提出登山計畫書的僅有698人，不滿全體的2成。

訪日外國旅客則較前年增加111人，達到246人（其中死者與失蹤者為6人）。其遭難活動有約8成集中在未經整備的雪山滑雪與登山。

在整體的遭難原因當中，迷路、跌倒、滑落佔據了大半。因遭遇熊隻襲擊而起因的個案高達27件，急增至前年的3倍。或許是因為對熊隻抱持警戒而減少上山，因採集香菇或山菜中途而遭遇山難的件數則減少了2成。

該廳擔當者強調：「充分的計劃與準備、以及提交登山計畫書是非常重要的。」雖然使用智慧型手機的全球定位系統（GPS）機能與登山地圖App的利用者正持續增加，但據了解電池耗盡或處於通信服務範圍外的問題也很多，該廳呼籲：「切勿過度信賴，請併用實體紙本地圖與指南針。」



行走於山區的登山者。照片為示意圖

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