美加墨世足賽：日本攻入4球大勝突尼西亞

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【墨西哥蒙特雷時事】美加墨世界盃足球賽於20日（日本時間21日），在各地舉行分組賽第2戰的4場比賽。F組的日本在墨西哥蒙特雷以4比0擊敗突尼西亞，奪得本屆首場勝利並將勝點推進至4分。突尼西亞則遭遇2連敗，確定遭到淘汰。同組的荷蘭則以5比1大勝瑞典，積分亦來到4分。

日本在比賽開賽之初便由鎌田（水晶宮）首開紀錄，隨後上田（飛燕諾）再下一城進球。下半場日本持續進攻，靠著上田的第2個進球等將比分拉開。日本單場攻入4球創下了在世界盃的歷史最多紀錄，上田單場獨進2球亦為日本選手當中的史上首例。世界排名方面日本為18位、突尼西亞為45位。雙方對戰成績改寫為日本的6勝1敗。此外，這場比賽亦是世界盃歷史通算的第1000場比賽。

E組方面，德國以2比1擊敗象牙海岸，以分組第1順位確定了時隔3個大會以來首度晉級。首度參賽的庫拉索則以0比0與厄瓜多握手言和，奪下了隊史首個積分。



上半場，踢進先制進球的鎌田（中央）。20日攝於墨西哥．蒙特雷

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