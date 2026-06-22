兩陛下於下榻之離宮與比利時國王一家共進晚餐

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【布魯塞爾時事】正在比利時進行正式訪問的天皇、皇后兩陛下，於21日夜晚（日本時間22日凌晨），與國王菲利普（Philippe）一家在王室離宮「希爾尼翁城堡」共進了晚餐。兩陛下截至22日為止將下榻於該離宮，並將於23日出席歡迎儀式以及由國王夫妻所主辦的晚餐會（國宴）。

根據宮內廳側表示，晚餐於下午7時半左右開始，除了國王菲利普、王妃瑪蒂爾德（Mathilde）、以及身為長女且王位繼承順位第1位的艾莉莎白公主（Elisabeth）之外，加布里埃爾王子、艾曼紐王子、以及艾蕾歐諾拉公主亦一同參加。據悉，眾人在擺放有椅子與桌子的庭院中，享受了約1小時半的用餐時光。

在此之前，兩陛下與國王一家在離宮的庭院中回應了媒體記者團的公開攝影。兩陛下與國王夫妻坐在長椅上，艾莉莎白公主等4名子女則在後方並排而立。天皇陛下與王妃、皇后陛下與國王彼此交談著，自始至終呈現出極其和樂的氛圍。



在王室離宮「希爾尼翁城堡」，與比利時國王菲利普（左端）、王妃瑪蒂爾德（右端）進行紀念攝影的天皇、皇后兩陛下。21日攝於比利時．烏伊埃（代表攝影）



在王室離宮「希爾尼翁城堡」，與比利時國王菲利普一家進行紀念攝影的天皇、皇后兩陛下。前排左端為國王菲利普，同排右端為王妃瑪蒂爾德。後排右起為加布里埃爾王子、艾莉莎白公主、艾蕾歐諾拉公主、艾曼紐王子。21日攝於比利時．烏伊埃（代表攝影．時事）

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