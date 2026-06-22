男子因涉嫌提交虛偽戶籍申報遭逮捕＝涉嫌為國際詐欺組織中國籍幹部

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根據22日對搜查辦案人員的採訪得知，因涉嫌提交虛偽的轉入屆（戶籍遷入申報書），警視廳以電磁的公正證書原本不實記錄・同使公務員登載不實罪之罪名，逮捕了研判為柬埔寨據點複合企業「太子控股集團（Prince Holding Group）」幹部的男子（44歲）等男女總計3人。該集團被美國當局認定為亞洲最大規模的國際詐欺組織並遭受制裁。警視廳目前正對其在日本的活動實態展開深入搜查。

根據搜查關係者透露，遭到逮捕的是賽普勒斯國籍的公司經營者Hu Xiaowei（44歲）＝住居不詳、以及中國籍的公司職員Li Yin Hong（31歲）＝東京都世田谷區＝等兩名嫌犯。

逮捕涉嫌罪名為今年4月，眾人涉嫌串謀向東京都中央區的區公所，提交了聲稱Hu Xiaowei已搬遷至該區內的虛假戶籍遷入申報書，並使其受理。

當時是由Li Yin Hong前往窗口辦理。Hu Xiaowei在接受調查時一方面聲稱「為了取得日本的永住權，才將戶籍移到東京」，但另一方面亦辯稱「因為是委託代理人處理，所以不是很清楚細節」。



警視廳總部。位於東京都千代田區

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