《皇室典範》要綱案獲眾參議長瞭解＝25日將提交朝野兩黨

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政府22日為了確保皇族數量，向眾參兩院的正副議長提示了包含《皇室典範》等修正案的草案，並獲得了大致上的瞭解。該案將於25日提示給由與野黨13個黨派．會派責任者所組成的「全體會議」。政府方針期盼在獲得合意（共識）的基礎上，於本月內將修正案提出至國會，並使其在本屆國會會期內通過。

官房長官木原稔到訪了眾議院議長公邸，傳達了要綱案的內容。在此之後，眾議院議長森英介向記者團說明，自己曾要求了部分的修正。木原稔則在記者會上表示：「雖然還有細部收尾的作業，但基本上已獲得了瞭解。」展現了欲加速邁向法案提出手續的想法。

政府22日在向正副議長提示要綱案的同時，亦將先前彙整的綱要發放給各黨派．會派並予以對外公開。根據該內容顯示，將透過《皇室典範》的修正，將：(1)女性皇族在婚姻後亦保持皇族身分(2)迎入舊宮家的男系男子作為養子——此2案予以法制化。並於附則中記敘「若有必要，每30年將進行一次重新審視」。

有關(1)案的部分，作為過渡措施，修正典法施行時的女性皇族在與民間人士結婚時，可依據自己的意思來決定是否留在皇室。至於女性皇族留在皇室的情況下是否賦予其丈夫與子女皇族身分一事，則並未觸及。

有關(2)案的部分，關於養子的對象人士，則限定為1947年10月脫離皇籍的舊11宮家子孫中、不帶有妻室與子女且15歲以上的男系男子。並明定養子「不擁有皇位繼承資格」。收養者的範圍則限定為「親王、親王妃、內親王、王、王妃、女王」，將皇嗣與皇嗣妃予以除外。



接受政府提示《皇室典範》修正案草案後，接受記者團取材的眾議院議長森英介（右）。左為參議院議長關口昌一。22日下午攝於東京．永田町



眾議院議長森英介。10日攝於東京都千代田區



接受政府提示《皇室典範》修正案草案後，接受記者團取材的眾議院議長森英介（右起第2人）等人。22下午攝於東京．永田町

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