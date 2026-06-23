二戰後81年的沖繩慰靈日＝追悼20萬名犧牲者「築起和平的地位」

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沖繩23日迎來了追悼太平洋戰爭末期沖繩戰役犠牲者的「慰靈之日」。在81年前作為國內最大地上戰最後激戰地的糸滿市摩文仁平和祈念公園內，召開了由縣政府主辦的「沖繩全戰沒者追悼式」，遺族等人為犧牲的約20萬人祈求冥福，並重新確立了對和平的誓言。

除了知事玉城丹尼與遺族等人之外，首相高市早苗以及眾參兩院議長等人亦出席了這場追悼式。眾人向犧牲者獻上了默哀，出席者並依序進行了獻花。

知事玉城丹尼在發表《和平宣言》時，圍繞美軍普天間飛行場（沖繩縣宜野灣市）搬遷至名護市邊野古一事表示：「我們正謀求一項並非片面強加、而是透過日美兩國政府與縣政府展開對話來加以解決的方案。」

在此之上，他針對近年的國際情勢指出，大國以力量為背景試圖片面改變現狀的舉動正使秩序產生動搖，批判此現象「與冀求和平的縣民、以及全世界人們的願望相距最為遙遠」。提及對核擴散的懸念之餘，他也立誓表示：「我們將作為為了和平創造、國際合作與貢獻的據點，在世界當中築起穩固的地位。」

首相高市早苗在致詞中表示：「當想到戰沒者的遺憾、以及被留下來的遺族們的悲傷時，真的有一種胸口被緊緊揪住的感觸。」提及基地負擔時，她則表示：「在致力於推動（基地）整理、統合、縮小的同時，亦將與沖繩開展連繫，推進舊址的有效活用。」

在式典上，豐見城市立豐崎中學2年級的龜谷琉奈（14歲）朗讀了和平之詩《祈願活下去的見證》。這首將思緒寄託於曾祖母戰爭體驗的詩作中，蘊含了對理所當然的日常之感謝，以及絕不再戰的誓言。

1945年6月23日，被視為是沖繩戰役組織性戰鬥終結的日子。在刻有犧牲者名字的該公園內「和平之礎」上，今年全新追加了95人的名字，刻銘者總計達到了24萬2659人。



在沖繩全戰沒者追悼式上實施默哀的出席者。23日正午攝於沖繩縣糸滿市的平和祈念公園



在沖繩全戰沒者追悼式上宣讀和平宣言的沖繩縣知事玉城丹尼。23日下午攝於沖繩縣糸滿市的平和祈念公園



在沖繩全戰沒者追悼式上獻花的首相高市早苗。23日下午攝於沖繩縣糸滿市的平和祈念公園

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