沖繩戰後81年，前學徒隊96歲女性訴求繼承歷史記憶＝「絕不再引發戰爭」

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在太平洋戰爭末期的沖繩戰役中，被動員至日軍部隊擔任護理人員的翁長安子（96歲）＝居住於那霸市＝，至今仍持續傳承著那場苛烈地上戰的歷史記憶。「絕對、絕不能再次引發戰爭。」在即將迎來二戰後81年、國際情勢日益緊迫的現狀之下，她發出了強而有力的訴求。

1945年3月，還是第一高等女學校2年級學生的她，加入了由大尉永岡敬淳所率領的「永岡隊」。當時她年僅15歲。雖然當時其所居住的真和志村（現在的那霸市）已被下達了疏散命令，家人們也都逃往了本島北部，但接受了軍國教育的翁長安子心想：「我也期盼能為國家盡一份心力。」

她在壕溝之中接受了衛生兵的指導，負責炊事與看護等工作。5月底的某一天，當她正在提水時，現場傳來了「快進壕溝」的叫喊聲。就在她剛奔入壕溝內部的剎那，美軍的戰車砲便隨之轟擊而來，身處入口處的隊員頓時被炸飛。緊接著，噴火器與瓦斯彈亦排山倒海般襲來，展開了追加打擊。

壕溝遭到爆破，岩盤發生了崩塌。她躲入岩石的縫隙當中而逃過了一劫，正當試圖脫逃而出時，照明彈的光芒照亮了周圍。「（現場）被摧殘得血肉模糊。簡直是一片血海。」四分五裂的遺體散落得滿地皆是。

在混亂當中，她跌落至山崖下方並失去了意識。當她清醒過來時，部隊同伴的身影已不復見。雖然其背部遭受了機關槍的掃射，但她忍耐著劇痛爬了出來，並飲用了被屍體給填滿的河水。「我不想死在這裡。」於是她邁開腳步，追趕著朝向本島南部前進的同伴。儘管途中曾被日本兵懷疑具有間諜嫌疑，但在約1星期之後，她總算設法與同伴會合。

潛伏在壕溝中的6月22日清晨，美軍透過廣播呼籲投降。永岡隊長對眾人宣告：「接下來將有最後的掃蕩作戰。女性請去投降吧。」面對感到困惑的翁長安子，隊長接著對她說道：「活下去，把曾有過這樣一場戰爭的事實給傳達出去。」她遵循了那番話，在成為美軍俘虜的翌日，戰鬥迎來了終結。

「戰爭不會讓人得到任何東西。一切最終都只會化為灰燼而已。」二戰後，她站上了小學的教壇，為和平教育傾注了全力。即便在度過了90歲的現如今，她依然作為歷史見證持續傳達著沖繩戰役的點滴。她由衷感受到，在成為捕虜的那一天，隊長或許真正想傳達的是這番心願：「請讓日本成為一個絕不再戰的國家。」



述說自身戰爭體驗的翁長安子。9日攝於那霸市

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