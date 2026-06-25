日本成長戰略：官民投資預計於2040年度前超過370兆日圓
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政府24日共同召開了經濟財政諮問會議與日本成長戰略會議（議長皆為首相高市早苗），針對高市政權高舉「負責任的積極財政」看板政策中之17個戰略分野的投資展開了議論。關於截至2040年度為止所預期的官民結合總投資額，提示了總額超過370兆日圓的前景預測值。此舉旨在透過政府主導來活化面向人工智慧（AI）、半導體、造船、防衛產業等領域的民間投資，將其作為邁向實現「強固經濟」的原動力。
首相在席上指出，日本的技術創新力與勞動效率性與諸外國相比毫不遜色。在此之上她強調：「我們將斷絕過去過度緊縮志向、以及對未來投資不足的趨勢，全力支持奪取全新市場的挑戰。」
此內容將反映在政府將於7月所策定的全新成長戰略、以及經濟財政運營與改革的基本方針當中。
高市政權針對17個分野，將62項製品與技術定為優先投資對象。作為核心看點的AI與半導體分野中，預期將對驅動機器人等運作的「實體AI」投入10.5兆日圓的投資。而為了大容量數據的高速處理所不可或缺的半導體開發、以及確保量產能力，則想定高達68兆日圓的投資額。目標在AI機器人市場當中，於2040年之前獲得與美中並駕齊驅、超過3成的全球市佔率。
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