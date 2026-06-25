日本成長戰略：官民投資預計於2040年度前超過370兆日圓

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政府24日共同召開了經濟財政諮問會議與日本成長戰略會議（議長皆為首相高市早苗），針對高市政權高舉「負責任的積極財政」看板政策中之17個戰略分野的投資展開了議論。關於截至2040年度為止所預期的官民結合總投資額，提示了總額超過370兆日圓的前景預測值。此舉旨在透過政府主導來活化面向人工智慧（AI）、半導體、造船、防衛產業等領域的民間投資，將其作為邁向實現「強固經濟」的原動力。

首相在席上指出，日本的技術創新力與勞動效率性與諸外國相比毫不遜色。在此之上她強調：「我們將斷絕過去過度緊縮志向、以及對未來投資不足的趨勢，全力支持奪取全新市場的挑戰。」

此內容將反映在政府將於7月所策定的全新成長戰略、以及經濟財政運營與改革的基本方針當中。

高市政權針對17個分野，將62項製品與技術定為優先投資對象。作為核心看點的AI與半導體分野中，預期將對驅動機器人等運作的「實體AI」投入10.5兆日圓的投資。而為了大容量數據的高速處理所不可或缺的半導體開發、以及確保量產能力，則想定高達68兆日圓的投資額。目標在AI機器人市場當中，於2040年之前獲得與美中並駕齊驅、超過3成的全球市佔率。



在經濟財政諮問會議與日本成長戰略會議的聯席會議上發表發言的首相高市早苗（左起第2人）。24日下午攝於首相官邸

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