天皇陛下回顧荷蘭與比利時訪問行程：「打從心底感謝」

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【比利時那慕爾時事】正在比利時進行正式訪問的天皇陛下，於24日下午（日本時間同日夜晚），在訪問地那慕爾市接受了記者團的採訪。圍繞此次歷訪荷蘭與比利時的行程，陛下表示：「受到了非常溫暖的迎接，我真的感到非常高興，並由衷致上深切的感謝。」

提及與長女愛子內親王同世代的荷比兩國公主們再次重逢一事，陛下亦分享感想表示：「看到她們成長得如此優秀體面，我們真的也感到無比高興。」在此之上陛下回顧指出：「這或許也成功為下一個世代溝通完成了搭橋作業。」

與上皇陛下與上皇后陛下過往相同，陛下此次亦在荷蘭造訪了戰沒者紀念碑，對此陛下再度言及並指出：「我認為採取『從過去的歷史中謙虛學習』的姿態，是非常重要的事情。」陛下並表示：「我是以繼承父母雙親心願的形式，來傾注我的心意予以應處的。」

而就下榻於兩國王室離宮一事，陛下則表示：「在極其放鬆的氛圍當中，得以與各該國家的王族人士們展開親密的交談，感覺上似乎讓彼此的交流獲得了進一步的深化。」



回顧荷蘭、比利時訪問行程並展露笑容的天皇陛下。24日攝於比利時．那慕爾市（代表攝影．時事）

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